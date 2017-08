Gåsbakken får forhåndsstemming

- Jeg tror forhåndsstemminga blir på kafeen, sier daglig leder Frode Kjøsen ved Coop Hølonda på Gåsbakken.

Coop-butikken har et lokale der det er selvbetjent kafé, og denne er et populært møtested på dagtid. Kjøsen forteller at han er blitt spurt av Melhus kommune om butikken kan ha forhåndsstemming på lørdag.

To timer

I to timer mellom klokka 10 og 12 på lørdag blir det forhåndsstemming på Coop-butikken. Gåsbakken har ikke tidligere hatt forhåndsstemming. Lørdag er det også forhåndsstemming på Melhustorget, Coop Korsveien og Coop Lundamo. Butikker har fått forhåndsstemming for å få flere til å stemme.

- Det er bra for bygda. Kanskje får politikerne stemmer herfra, sier Kjøsen.

La ned valgkretsen

I februar gjorde valgstyret som er formannskapet, enstemmig vedtak om å legge ned Gåsbakken som valgkrets. Dette oppdaget folk først da valgkortet kom der det sto at gåsbakkingene skal stemme på Eid skole, og dette vakte sterke reaksjoner. Tidligere har de stemt i misjonshuset, men misjonshuset er blitt vraket blant annet på grunn av at det er et religiøst bygg og mangler nettilgang. Faren for hacking øker ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT, når datasystemet i valglokalet er i lite bruk.

- Jeg visste ikke om nedleggelsen før Trønderbladet skrev om det, sier Bente Estenstad som selv er fra Hølonda.

Estenstad sitter i formannskapet, og forteller at hun hadde forfall den dagen antall valgkretser ble vedtatt. Også Høyeggen skole utgikk som valgkrets. Da saken 22. august ble tatt opp i formannskapet etter spørsmål fra Jorid Jagtøyen (Sp) som angret på at hun stemte for nedleggelse av valglokalet på Gåsbakken, ble det antydet at Gåsbakken kan få forhåndsstemming.

Dette blir altså innført, og Coop-driver Kjøsen håper forhåndsstemminga blir kunngjort slik at ingen etterpå kan komme og si at det var lave stemmetall på Gåsbakken.

Blant dem som reagerer

Inne på kafeen sitter Einar Bjarne Trotland, Olav Harald Langås og Johan Stene som alle stiller seg uforstående til at valglokalet på Gåsbakken måtte legnes ned. De var ikke klar over at det vil bli mulig å forhåndsstemme før Trønderbladet fortalte dem det.

- Det har vært valgkrets på Gåsbakken i alle år. Ingen har vondt av å gå på bedehuset for å stemme, sier Langås.

De to andre peker på at Grendstuggu og Gåsbakken skole kunne ha vært benyttet som valglokale.

- Jeg har ikke tenkt å dra til Korsvegen for å stemme, da kjører jeg heller til Melhus for å forhåndsstemme der, sier Langås.

Trotland og Stene ser ikke bort fra at de vil benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme på Gåsbakken på lørdag.