Vil gi 300.000 kroner til nytt regionråd

Gruppeleder Kirsti Leirtrø (Ap) varsler at Arbeiderpartiet kommer til å støtte en søknad fra det nye regionrådet om å få 300.000 kroner i fylkeskommunale midler.

Nytt regionråd

Ordførere i kommuner sør for Trondheim har dannet et nytt regionråd for å være en motvekt til norddominansen når nye Trøndelag ser dagens lys ved årsskiftet. Ved årsskiftet slås fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag sammen, og ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu, Oppdal og Røros.

Fylkespolitikere varsler altså at det vil bli flertall for regionrådets søknad om 300.000 kroner.

Andre regionråd

Gruppeleder Leirtrø som selv er fra Oppdal, har forståelse for at det kan være behov for et regionråd sør for Trondheim. Oppdal er ikke med i et regionråd, mens flere av de andre kommunene som Melhus og Midtre Gauldal, er med i andre regionråd. Leirtrø mener det ikke er uheldig at det dukker opp enda ett regionråd når nye Trøndelag skal bli en realitet.

- Det er allerede etablert regionråd i orkdalsregionen, fosenregionen, fjellregionen, trondheimsregionen og værnesregionen som fungerer godt. Så her er det mer snakk om at kommunene i sør samler seg og arbeider som andre regioner med suksess har gjort en stund, forklarer Leirtrø.

Leirtrø viser til at ordførerne i sin søknad har pekt på at kystkommuner har oppdrettsnæring, vindmølleparker og kampflyplass, mens innlandskommuner strever med å finne nye arbeidsplasser.

- Når en kommune mister en stor arbeidsplass som kyllingslakteriet, vil vi i fylkeskommunen bidra, sier Leirtrø.

Leirtrø legger til at bedrifter ikke ser kommunegrenser. Hun tror at kommuner som går sammen i et regionråd, kan stå sterkere sammen.

- Her snakker vi ikke om kommunesammenslåing, sier Leirtrø.

Landbruk og skog

På spørsmål om det er fare for at aksen Trondheim-Steinkjer prioriteres mens kommuner sør for Trondheim blir glemt, svarer Leirtrø at det ikke er en slik fare.

- Men for å få balanse er ddet viktig å etablere en region sør slik at de og kan samle seg om felles interesser og løfte dem fram. I søknaden peker de nettopp på landbruk, skog og matproduksjon som viktige satsingsområder for den regionen, mens det for andre regioner kan være områder som prioriteres det være seg bru over fjorden, jernbane, kollektivmidler eller andre områder, mener Leirtrø.

Leirtrø mener også at satsing på kommunikasjon enten det er vei, elektrifisering av jernbanen eller pendlerparkering, er viktig.

- Det er den evinnelige E6, og så er det fylkesveg 30, sier Leirtrø.