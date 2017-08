Arbeiderpartiet vant skolevalget på Melhus videregående skole

Melhus videregående skole hadde mandag skolevalg, og resultatet ble at Arbeiderpartiet ble suverent største parti.

Arbeiderpartiet fikk 33,9 prosent av stemmene. Venstre ble nest største parti med en oppslutning på 16,8 prosent. For to år siden fikk Arbeiderpartiet 32,4 prosent, mens Venstre fikk 5,1 prosent.

Den blåblå-regjeringa gjorde det ikke spesielt godt under skolevalget. Høyre fikk 9 prosent, mens Fremskrittspartiet fikk 5,7 prosent. Under skolevalget for to år siden gikk det betraktelig bedre for de to partiene. Høyre fikk da 15,2 prosent, og Fremskrittspartiet fikk 12,6 prosent.

Miljøpartiet De Grønne gjorde det bedre enn Sosialistisk Venstreparti. Førstnevnte parti fikk 5,2 prosent, mens SV fikk 4,7 prosent. Demokratene i Norge fikk 5,5 prosent.

Melhus videregående skole har 544 elever. Av disse stemte 463 elever, noe som gir en oppslutning på 85,1 prosent. 422 stemmer ble godkjent, mens 41 stemmer ble forkastet fordi de enten var blanke eller ugyldige.

Rødt 8 1.9% Sosialistisk Venstreparti 20 4.7% Arbeiderpartiet 143 33.9% Senterpartiet 33 7.8% Miljøpartiet De Grønne 22 5.2% Kristelig Folkeparti 9 2.1% Venstre 71 16.8% Høyre 38 9.0% Fremskrittspartiet 24 5.7% Piratpartiet 8 1.9% Pensjonistpartiet 2 0.5% Kystpartiet 10 2.4% Demokratene i Norge 23 5.5% Partiet De Kristne 1 0.2% Liberalistene 4 0.9% Alliansen 3 0.7% Helsepartiet 3 0.7%