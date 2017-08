Ungdomsskoleelever fikk tilsnakk av politiet

Ungdomsskoleelevene fikk tilsnakk av politiet, fordi de mente elevene ikke tok hensyn til de minste elevene da de syklet til skolen.

Dette skjedde under Aksjon skolevei ved Gimse skole fredag, rundt skoleslutt. Foruten tilsnakket, fikk også en sjåfør et forenklet forelegg fordi vedkommende snakket i mobilen under bilkjøring.