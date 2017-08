Politiet på Twitter melder om at det har vært en fredelig natt i Trøndelag. De melder kun om én ordensforstyrrelse i Trondheim sentrum, hvor en ung mann ble pågrepet utenfor et utested i midtbyen. Ifølge twittermeldingen var mannen voldelig, og kvelden endte med et opphold i fyllearresten. Mannen blir anmeldt.

Den andre aksjonen, var en promillekjører som ble tatt på Ørlandet.