Kløverturer for økt trivsel og bedre helse

Den nye aktiviteten vil skape mer samhold, sosialt, og fremme helseaktivitet til de som bor i bygda, tror initiativtakerne i Soknedal sanitetsforening:

Kløvertur ble lansert som en av flere basisaktiviteten i Norske kvinners sanitetsforening i januar. Soknedal sanitetsforening vil være med og gjøre dette til en aktivitet i bygda.

Trimtur roindt Djupdaln Odyr eiller dyr...hælga-quis Søndagstur i heimmarka en steikandes varm augustdag, sveitten pepple neover painna der æ går innjover skogsvein.

- Kløvertur skal gi bedre helse og økt trivsel. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning. Det sosiale ved å være aktive sammen er viktig, gleden av å delta i et fellesskap kan forebygge ensomhet og isolasjon, påpeker lederne for Soknedal sanitetsforening, Mia Christine Jacobsen Fossum og Silje Kristin Holshaug.

For alle

- Dette vil være for alle ned til 0 til 100 år, det vil si at alle er velkommen til å bli med! Det vil bli lagt opp turer slik at det skal være greit å komme seg fram. En fin mulighet for de som ikke kommer fra bygda til å bli bedre kjent med folk og turmuligheter, framholder sanitetslederne.

- Vi har lagt opp turplan fram til november der det bli på forskjellige plasser rundt om i Soknedal og omegn. Vi starter 5. september til Tangen (Vindstaden), 26. september til Rimset (Sandbakken), 17. oktober til Vagnildvatnet og avslutter siste aktivitet før jul 7. november med en litt mer annerledes tur i Soknedal, sentrumsnært, som vi velger å kalle fakkeltur, mulig vi avslutter med bålkaffe og litt ekstra kos denne kvelden før julestria begynner. Så begynner vi på at i januar med nye turmål som vil vare fram til juni, forteller de to.

Klippekort

Det vil også bli delt ut klippekort, og det vil foregå slik at har du vært med på 10 turer, så vil det bli en fin premie til den personen som har klart det til sommeren. Det vil bli laget Facebook-arrangement og hengt opp lapper til hver tur, opplyser de lederne for Soknedal sanitetsforening, Mia Christine Jacobsen Fossum og Silje Kristin Holshaug.