Drapstiltalt har ikke bestemt seg for om han vil anke til lagmannsretten

27-åringen som er tiltalt for å ha drept Råger Holte på Ler, har tatt betenkningstid. Han fikk ikke medhold hos dommeren i tingretten om å få sone 7,5 uker i varetekt ved å være på hytta iført fotlenke. Dommeren bestemte at han skal sitte i varetekt i Trondheim fengsel der han har sittet siden slutten av januar. Fengslingsmøtet var på torsdag.

Det var åttende gang 27-åringen møtte til fengslingsmøte. Rettssaken er berammet til 16. oktober.

Fristen for å melde inn en anke er 14 dager, og politiadvokat Kari Leira Bjørsnøs sier at politiet ikke har mottatt noen anke.

Nye uker i varetekt for drapstiltalt fra Melhus Politiet vil at drapstiltalt 27-åring skal sitte i varetekt fram til rettssaken starter 16. oktober. 27-åringen har foreslått at han kan være på hytta fram til rettssaken starter.

- Rent praktisk

Forsvarer Arve Opdahl sier at det at hans klilent tok betenkningstid, ikke betyr at han innrømmer noen skyld for drapet.

- Dette var rent praktisk, og har noe med hva vi kan forvente oss av utfall i Frostating lagmannsrett, sier Opdahl.

Alle de andre ankene fra 27-åringen, er blitt avvist av lagmannsretten. Retten har kommet fram til at det er skjellig grunn til mistanke, og har støttet politiet på at det er gjentakelsesfare. Rettspsykiaterne mener det er høy risiko for nye voldshendelser, og statsadvokaten har varslet påstand om forvaring.

- I løpet av neste uke vil jeg ta en nærmere prat med min klient. Det spiller ingen verdens rolle om det blir en anke i dag eller over helga, sier Opdahl.

Hevder han er uskyldig

Opdahl mener det ikke er 27-åringen som har begått drapet, og har vist til at 27-åringen kom bort til Prix Ler den dagen politiet mener Råger Holte (38) ble drept. Ifølge videoovervåkningsbilder gikk 27-åringen bort til minibanken og var deretter inne i butikken der han sto i handlekø ifølge overvåkingsbilder.

Forsvareren sier at det er lite sannsynlig at det er hans klient som har stukket Råger Holte med bajonett, og han viser til at ingen så ut til å reagere på klærne 27-åringen hadde da han kom på butikken.

Råger Holte ble funnet død 25. januar, og politiet mener at han ble drept enten natt til tirsdag 24. januar eller om morgenen.

Da 27-åringen kom til Prix Ler og minibanken, skal noen ifølge forsvareren ha gitt ham en refleks fordi de så ham gående langs veien uten refleks.