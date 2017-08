Vogntog av veien ved Ler

Et vogntog har kjørt av veien på E6 to kilometer sør for Ler, det melder politiet på Twitter klokken 5.36 torsdag morgen.

- Slik vi oppfatter det skal det ikke være snakk om alvorlig personskade, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen i politiet.

Klokken 5.43 melder politiet at nødetatene er på stedet, og at det er snakk om en semitrailer som har kjørt av veien og ut på et jorde.