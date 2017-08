Nye uker i varetekt for drapstiltalt fra Melhus

Torsdag er det nytt fengslingsmøte for den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus. Forrige fengslingsmøte var for åtte uker siden.

Politiet ønsker ha 27-åringen i fengsel fram til rettssaken starter 16. oktober. 27-åringen er tiltalt for å ha stukket Råger Holte på Ler over 100 ganger i overkroppen med bajonett. Holte døde av skadene han fikk.

Ifølge forsvarer Arve Opdahl mener 27-åringen at han er uskyldig, og at han vil bli løslatt. 27-åringen har foreslått at han subsidiært kan være på hytta iført fotlenke mens han venter på rettssaken.

I tillegg er 27-åringen tiltalt for å ha sparket fastlegen sin på Lundamo legesenter og for å ha truet politifolk. Ett punkt om trusler mot ansatte på Lundamo restaurant, er ikke tatt mot.

Siktelsen mot to andre i saken er lagt bort av statsadvokaten.

27-åringen ble ført inn i rettslokalet og framstår som rolig. Han har hele tida sagt at han er uskyldig, og forsvarer Arve Opdahl mener at 27-åringen kan ha dratt fra stedet før Råger Holte døde.

- Det er klart at han har gitt uttrykk for at han er lei seg for å ha mistet sin venn. Han sa tidligere at han gjerne skulle ha vært i begravelsen. Han har gitt uttrykk for sorg, sier Opdahl.

Dommer Line Svindal Lorentzen mener at det er skjellig grunn til mistanke, og at 27-åringen skal sitte i varetekt fram til 16. oktober. Dette er en periode på 7,5 uker. Dommeren mener det ikke er aktuelt at 27-åringen skal få alternativ varetektssoning slik at han har foreslått.

27-åringen anket på stedet slik han har gjort under tidligere fengslingsmøter.

Politiadvokat Kari Bjørnsøs sier til Trønderbladet at en årsak til de mange vitneavhørene, er en omfattende kartlegging av bevegelser i området. Over 300 vitneavhør er foretatt, opplyste statsadvokat Per Morten Schjetne til Trønderbladet på onsdag.