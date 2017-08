Ikke rett vest for Vestsida

Tross regnet på slutten av konkurransen, ble det i sin helhet et flott arrangement lørdag 19. august, med servering av vafler, kaker, pølser, brød og kaffe. Dette rapporterer formann Peder Evjen, formann og kasserer Brage Melby i Vestsida Skotthyll.

Skotthyllmaraton består av 90 kast der det skiftes side etter 45 kast, det gjelder da å treffe munkene som har forskjellige verdier som 10, 20, 30. Slår du ned alle, blir det 60 poeng.

Damer

1. Grethe Gimse, Glåmos 1110 p (vandrepokal). 2. Lisbeth Lillemo, Brannåsen 1000p. 3 Janne I. Løhre, Vestsida 620p. 4. Hilde Storsve, Brannåsen 550p. 5. Magda Elin Helgemo, Knarren 170p.

Veteran

1. Magne Bjørhaug, Plattbom 2130p. (vandrepokal) 2. Svein Ravna, Korsvegen 1900p. 3. Nils Nilsen, Bjugn 1790p.4. Arvid Almås, Korsvegen 1780p. 5. John M. Buseth, Vestsida 1710p. 6. John M. Storslett, Kølmoen 1670p. 7. Gudmund Klevseth, Klefstadhaugen 1630p. 8. Ragnvald Haug, Klefstadhaugen 1620p. 9. Lars Solhusløkk, OIF Skotthyll 1550p. 10. Knut Andersen, Grønberg 1530p. 11. Jens Klemetsaune, Klefstadhaugen 1520p. 12. Arve Meistad, Ilkast 1510p. 13. Åsmund By, OIF Skothyll 1500p (58treff) 14. Arnulf Sagøy, Vestsida 1500p (56treff). 15. Leif Løvseth, Heimdal 1460p. 16. Verner Johansen, Ilkast 1390p (62treff). 17. Einar Kvam, Bjugn 1390p (59treff). 18. Brage Melby, Vestsida 1350p. 19. Odd Bjørnar Eid, Korsvegen 1300p (54treff). 20. Stig Andresen, Vestsida 1300p (53treff). 21. Ola Lorentzen, OIF Skotthyll 1290p. 22. Ole A. By, Klefstadhaugen 1270p. 23. Per J. Lindgård, Klefstadhaugen 1200p. 24. Torbjørn Rye, Klefstadhaugen 1140p. 25. Knut Lufall, Brannåsen 1130p. 26. Ola Sand, Plattbom 990p. 27. Rolf Karlstrøm, Heimdal 950p. 28. Ivar Lufall, Korsvegen 920p. 29. Bjørn Storstein, Vestsida 840p. 30. Harald Bugten, Bjugn 740p. 31. Ingar A. Groven, Knarren 320p.

Mottok miljøpris Tidligere lundamosbygg Jan Erik Lystad tok imot miljøpris på vegne av Siemens.

Herrer

1. Brage Keiserås, Brannåsen 1810 p (vandrepokal 73 treff). 2. Morten Gaustad, Korsvegen 1810p (71treff) 3. Agnar Nilsen, Ilkast 1800p. 4. Frode Vehn, Korsvegen 1790p. 5. Olav Gimse, Hyttfossen 1710p. 6. Ben Lufall, Brannåsen 1610p. 7. Trond Lium, Treff 1600p. 8. Jan E. Løhre, Vestsida 1590p. 9. Helge Dahl, Klefstadhaugen 1570p. 10. Raymond Nilsen, Klefstadhaugen 1550p. 11. Kjetil Buseth, Glåmos 1520p. 12. Atle Lufall, Brannåsen 1430p. 13. Geir Bekken, Vestsida 1360p. 14. Thomas Sand, Plattbom 1250p. 15. Frank Vårvik, Vestsida 1240p. 16. Helge Melkvik, Treff 1220p. 17. Brede Sandkjærnan, Glåmos 930p (49treff). 18. Tommy Fjerstad, Tjua 930p. (33treff). 19. Jan F. Dragsnes, Olderdalen 890p. 20. Geir Ø. Hansen, Treff 800p. 21. Jim Feirud, Klefstadhaugen 780p. 22. Jon S. Songli, Bjørgmyran 670p.

Premier

To fruktkurver ble vunnet av Knut Lufall og Frank Vårvik. Ett gavekort på 1000 kroner uttrekt blant alle deltakerne ble vunnet av Arve Meistad, Ilkast. Stig Andresen, Vestsida vant gavekort på 1000 kroner, uttrekt på loddsalg.