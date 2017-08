Tiltalt for drap på Råger Holte

38 år gamle Råger Holthe ble funnet knivdrept i en bolig på Ler i januar. Nå er det tatt ut tiltale mot 27-åringen som har sittet varetekt siden han ble pågrepet noen dager etter drapet, skriver adressa.no.

Tiltalen er signert statsadvokat Per Morten Schjetne etter Riksadvokatens ordre.

- Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd. Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet, og har derfor tatt forbehold om påstand om dom på særreaksjonen forvaring. Tiltalte er vurdert som strafferettslig tilregnelig, skriver statsadvokat Schjetne i en e-post til Adresseavisen.

Rettsaken er berammet til 16. oktober og det er satt av fire uker. 27-åringen har helt siden han ble pågrepet nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

