Mener det er fare for at tiltalt 27-åring begår nye straffbare handlinger

Torsdag er det nytt fengslingsmøte for den drapsstiltalte 27-åringen fra Melhus, og politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet vil begjære at 27-åringen blir sittende i varetekt fram til rettssaken starter 16. oktober.

- Begrunnelsen er gjentakelsesfare, sier Bjørsnøs.

27-åringen er tiltalt for drap på Råger Holte, og statsadvokat Per Morten Schjetne ved Trøndelag statsadvokatembete sier til Trønderbladet at de varsler om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for 27-åringen.

- Vi er overbevist om at han drepte Råger Holte, og vi ser bort fra at det er andre som kan ha gjort det. Saken er svært grundig etterforsket, sier statsadvokat Schjetne.

Tiltalen

Trønderbladet har tidligere skrevet at politiet mener at 27-åringen drepte Råger Holte med bajonett, og at Holte ble stukket gjentatte ganger på overkroppen. Holte skal ifølge tiltalen ha fått over 100 stikk i blant annet hodet, ryggen og armene. Ifølge tiltalen døde Holte etter kort tid av forblødning og lungekollaps. Drapet skal ifølge tiltalen, ha skjedd natt til 24. januar eller om morgenen.

I tillegg er 27-åringen tiltalt for å ha slått en innsatt i Trondheim fengsel uten foranledning 28. mars for å ha sparket fastlegen sin på Lundamo legesenter i albuen og for å ha truet både to politibetjenter og to politihøgskolestudenter med en hammer og en glassflaske i mai i fjor. Da skal han ifølge tiltalen, ha truet med å ta livet av dem.

Statsadvokaten varslet at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med tidsramme og minstetid. Mette Skoklefald er oppnevnt som bistandsadvokat, og i tiltalen står det at eventuelle krav om erstatning/oppreisning til etterlatte blir fremmet av bistandsadvokaten. Strafferammen for drap om tiltalte blir idømt vanlig fengselsstraff, er fra 8 til inntil 20 års fengsel.

Gjentakelsesfare

Politiet mener at det er fare for at den drapstiltalte 27-åringen begår nye straffbare handlinger om han settes fri. 27-åringen er tidligere anmeldt for vold i Trondheim fengsel der han sitter i varetekt. Bjørsnøs sier at politiet ikke har fått melding om at det har skjedd nye hendelser i fengselet i det siste.

Det forrige fengslingsmøtet var for snart åtte uker siden, og politiet fikk medhold i at det er gjentakelsesfare. Da kom retten til at selv om 27-åringen opplyser at han er blitt rusfri i fengselet, er det sannsynlig at han vil gjenoppta sitt rusmisbruk om han løslates.

Strafferettslig tilregnelig

Bjørsnøs opplyser at konklusjonen til politiet er at 27-åringen er strafferettslig tilregnelig, og baserer dette på uttalelsen fra rettspsykiatere. Ifølge rettspsykiaterne er det høy risiko for at 27-åringen vil begå nye voldshandlinger.

- Saken er ferdig etterforsket,og vi venter på hovedforhandlingene, sier Bjørsnøs.

Fire uker er satt av til rettssaken. I juli skrev Trønderbladet om at tiltalen mot 27-åringen var under forberedelse. Statsadvokat Schjetne sier at i alle fall er foretatt 324 vitneavhør. Årsaken til den omfattende mengden avhør er ifølge Schjetne, at det var en del opplysninger som pekte i ulike retninger.

Under rettssaken planlegger aktor å vise 360 graders bildeframvisning fra drapsstedet slik det også ble gjort under rettssaken mot ektemannen til Nilofer Naseri som ble drept i leiligheten sin i Melhus sentrum.

- Vi har ikke tenkt å ha befaring under rettssaken fordi vi ikke mener det blir nødvendig, sier Schjetne.

27-åringen har hele tida nektet for at han er skyldig, og advokat Arve Opdahl har opplyst at det 27-åringen kan ha forlatt boligen da Råger Holte skal ha blitt drept. Holte ble funnet død i sitt hjem 25. januar i år. Ifølge Opdahl oppsto det en disputt med påfølgende slåsskamp, men at partene skværet opp. Statsadvokat Schjetne sier at krangelen vil stå sentralt i saken når det gjelder motiv, og at politiet ikke tror noe på at krangelen ble avsluttet med en enighet.

- Vi mener å ha et bilde av årsaken til drapet, men vi vil ikke si så mye om det før hovedforhandlingene starter, opplyser Schjetne.

Trønderbladet har ikke lyktes med å få en kommentar fra forsvarer Arve Opdahl.

De to andre

Når det gjelder de to andre som ble siktet i drapssaken, sier statsadvokat Schjetne at sakene for disse to er blitt henlagt med begrunnelsen at intet straffbart har skjedd.

- Vi mener at de ikke har hatt noe med saken å gjøre, sier Schjetne.