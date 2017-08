Vil ha E6-linje prøvd på nytt

I dag behandler Melhus formannskap klagen fra beboere i Kåsen, i Losengrenda og på Ler når det gjelder veilinja for ny E6. Beboerne ønsker at veilinja flyttes fra vestsida til østsida av Gaula.

Melhus kommunestyre har tidligere vedtatt at ny E6 skal gå gjennom Losengrenda på Kvål. Selve E6 er planlagt gjennom grenda, og i tillegg er det planlagt et kryss på Ler. Nye Veier har slik Trønderbladet tidligere har skrevet, bedt om at krysset på Ler utgår for å spare penger. Ved å ta ut krysset, mener Nye Veier at det også kan spares dyrkamark.

Nye Veier vil kutte ut kryss på Ler Melhuspolitikerne har fått valget mellom å gå med på å droppe E6-krysset på Ler eller måtte ventet til 2035 med å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

I klagen har beboerne blant annet vist til at de mener at vedtatt reguleringsplan innebærer vesentlig avvik sett ut fra det som lå til grunn da trasevalget ble foretatt av kommunestyret i 2012, at det kan gå med mer dyrkajord med vestalternativet enn østalternativet og at kommunedelplanen burde behandles på nytt.

Les også: Sp-politiker stilte i mørk skjorte for å markere sympati med E6-berørte

Rådmannen har anbefalt at formannskapet avviser beboernes klage. I saksframlegget til formannskapet skriver rådmannen blant annet:

- Det strategiske valget om at traseen skal gå der den går, er gjort. At det oppdages at det går med mer dyrkamark enn forutsatt på overordnet plannivå er vanlig, og det samme ville ha skjedd om man hadde valgt den andre traseen.

Endelig leies tomme E6-hus ut Nye Veier har overlevert nøklene til de tomme husene, og lar Melhus kommune få leieinntektene.

Nye Veier skriver på sin nettside under tittelen: Hvorfor vest for Gaula?

- Nye Veier får fra tid til annen spørsmål om hvorfor ikke nye E6 gjennom Melhus blir lagt på østsiden av Gaula, framfor den valgte vest-traseen? Det korte svaret er jordvern. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjort det helt klart at E6 øst er helt uaktuelt, fordi utbygging her vil beslaglegge tre ganger mer dyrkajord enn det vestlige alternativet.