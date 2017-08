Støren er stedet på lørdag

Det er Støren sportsklubb som har dratt i gang en familiedag på Støren idrettspark. Der blir det både grendacup i fotball, og andeløp.

Se bildene fra fjorårets markedsdag her!

Fem steder

Dermed byr denne dagen på fem lokasjoner: Prestteigen, Domussenteret, Moøya, Støren kulturhus og altså Idrettsparken.

– Det er gode tilbud, mange aktiviteter som grilling, hoppeslott, sumobryting, lykkehjul, andeløp, grendacup, drive-in kino, konsert og pubkveld, sier Aina Midthjell Reppe som leder den lokale næringsforeningen (NiT).

Det tradisjonsrike Børs marked på Prestteigen blir det også i år. Lørdag kveld er det pubaften med trubaduren Frode Rønningsbakk på Støren bageri og veikro.

I Støren kulturhus blir det en god, gammeldags markedsdag. Her kan man selge ting man har laget, ting man ikke lenger bruker eller andre varer. Da leier man et bord, og tar på kremmerhatten. I tillegg blir det konsert, hoppeslott og grilling på kulturhuset denne dagen.

Kino i bilen

Den Hovin-utviklede appen Yellospace lanseres for Støren og Midtre Gauldal denne dagen. De har laget et rebusløp, hvor folk kan hente lodd på alle de fem lokasjonene. Samler de inn alle, er de med i trekningen av fine premier.

Støren kino slår på stortromma denne dagen og kvelden. De viser tre filmer denne dagen. På dagtid er det «Emojifilmen» som vises. På kvelden er det av alle ting Drive-in kino. Bilene kan parkere på basketballbanen ved Størenhallen og Prestegården. Kulturhuset henger opp et filmlerret på kulturhuset. Første film ut, er Disneys «Biler 3». Den har førpremiere denne dagen, ordinær premiere blir helga etter. Deretter blir det mer bilkjøring, i filmen «Logan Lucky». Den handler om et kupp under billøpet NASCAR.