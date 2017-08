Frykter ensomme eldre om alle må bo hjemme i 100 år

Hovin arbeiderlag inviterer til åpent møte om prosjektet 100 år i eget hjem som Melhus kommunestyre har sagt ja til. Møtet er på onsdag i forsamlingshuset Sveflata på Horg bygdatun, og arbeiderlagsleder Svein Hovin sier at eldreomsorg er et tema som vedrører mange.

Mange spør

– Mange har spurt om 100 år i eget hjem, og vi har fått innspill om at eldre blir sittende hjemme og ensomme. Plutselig blir dagene veldig lange. De ønsker seg et botilbud der de kan bo sammen med andre eldre, sier Hovin.

Melhus kommune er i full sving med å realisere prosjektet om eldreomsorg, og assisterende rådmann Trude Wikdahl som kommer til møtet, sa på et åpent møte i regi av Hølonda sanitetsforening at 100 år i eget hjem ikke nødvendigvis betyr at en hele livet må bo på samme plass.

Sykehjemsplass

– Jeg er litt spørrende til hvordan eldreomsorgen skal løses. Noen vil fortsatt trenge sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Det er ikke alle som passer inn i kategorien å skulle bo i eget hjem. Vi ser at det kommer mange i den aktuelle aldersgruppa. Siden mange har spurt, arrangerer vi et åpent møte, sier Hovin.