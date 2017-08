To hunder jaget sauer i Midtre Gauldal til døde

Politiet har startet etterforskning etter at to hunder stakk av og jaget sauer i Synnerdalen i Midtre Gauldal. Dette skjedde søndag formiddag.

Døde og skadde sauer

Følgen av sauejaginga er ifølge politiet: to døde sauer, to måtte avlives og sju er skadet.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt forteller at det var to jakthunder som jaget sauene, og at poltiet fikk melding klokka 11.59 fra en person om det som hadde skjedd.

- En mann i 50-årene har innrømmet at hundene har vært på vidvanke. Hundeeieren er avhørt, og saken undersøkes videre. Jurist tar stilling til hva som skjer etterpå, sier Volden.

Volden opplyser at saueeiere fant sauene etter at de var angrepet av hundene. Hundene skal ifølge politiet, ha vært på vidvanke en times tid og eies av en av de fastboende. Ifølge Volden er det ikke kommet begjæring om avliving av hundene.

Båndtvang

I perioden 1. april-20.august er det generell båndtvang. Midtre Gauldal kommune arbeider med en lokal forskrift, og ett av punktene er utvidet båndtvang fra 21. august til og med 20. oktober i områder der bufe virkelig beiter. I Synnerdalen går et stort antall sauer på beite.

- Båndtvang eller ikke, hunder skal ikke jage sauer eller andre dyr. Det er ulovlig ikke å ha kontroll på hunden, sier Volden.