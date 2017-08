Mye regn gi flom og ras

Vegsentralen for Midt-Norge ber veifarende være oppmerksom på at det stedvis er store mengder van i veibanen på grunn av stort nedbørsfall de siste 12 timene.

Siden lørdag formiddag har det pøst ned, og enda mer regn er varslet. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel

Mye regn kan føre til ras og flom. NVE advarer om at det spesielt er fare for flom, men at det også kan gå jordskred.