Angrer på nei til valglokale

Tidligere i år vedtok Melhus formamnnskap som også fungerer som valgnemnd, enstemmig at det ikke lenger skal være mulig å stemme på Gåsbakken, og at det bare skal være ett valglokale for Melhus sentrum.

Stor misnøye

Dette har ført til stor misnøye på Gåsbakken, forteller opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) som er blitt orientert om misnøyen av Rita Blokkum.

- Folk har sagt at de ikke vil stemme ved stortingsvalget, men det går bare utover det partiet de vil ha, sier Jagtøyen.

Var med på avgjørelsen

Jagtøyen var selv med på det enstemmige vedtaket, og nå angrer hun. Hun mener at det burde være mulig å stemme i alle de sju tettstedene i kommunen siden kommunestyret har vedtatt at kommunen skal satse på de sju tettstedene. Videre mener hun at det bor så mange i nedre Melhus at bare ett stemme lokale blir for lite.

- I nedre Melhus bor det 8000-9000 personer,og det kan bli fullt i Melhushallen når alle disse skal stemme der, sier Jagtøyen.

Melhus har bare én valgdag.

Gåsbakken

Da valgnemnda vedtok enstemmig å legge ned Gåsbakken og Høyeggen som stemmelokaler, var noe av begrunnelsen at det stilles stadig strengere krav til hvordan valget skal gjennomføres. Valgnemnda har vedtatt at det skal være elektronisk avkryssing i manntallet. Valglokalet må ha bredbåndtilknytning, opplyser ordfører Gunnar Krogstad.

På Gåsbakken har misjonshuset blitt benyttet som valglokale. Etter vedtaket i valgnemnda, skal gåsbakkingene stemme på Eid skole på Korsvegen.

- Det er nesten så jeg foreslår at folk på Gåsbakken kan forhåndsstemme. 2. september skal det være forhåndsstemming på butikker, og jeg foreslår at denne forhåndsstemminga blir på Gåsbakken i stedet for på Korsvegen, sier Jagtøyen.

Jagtøyen viser til at Senterpartiet skal være folkets røst, og at hun derfor vil ta opp saken i formannskapsmøtet på tirsdag.

- Da jeg stemte sammen med de andre i valgnemnda, sa jeg at det ville komme reaksjoner og det har det gjort, sier Jagtøyen.

- For sent

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) viser til at fristen for å melde inn valglokaler gikk ut 1. mars slik at det er for sent å varsle om at Gåsbakken likevel ska ha valglokale.

- Det er tre uker til valget, og ganske urealistisk at noe kan gjøres med dette, sier Krogstad.

Oppfordrer flere til å stemme Bare seks av ti stemmer i Melhus, og førstegangsvelgere mener det er på høy tid at flere benytter seg av stemmeretten.

Forhåndstemming og da også hjemmefra, tror Krogstad kan være en mulighet for dem som ikke kommer seg til Eid skole på valgdagen. Forhåndsstemminga pågår i Melhus bibliotek fram til 8. september,og det er også planlagt egne dager der folk kan forhåndsstemme på omsorgsinstitusjoner. 2. september er det åpnet for forhåndsstemming på Melhustorget, Coop Korsveien og Coop Marked Lundamo.

- Før hadde en del partier ordning med skyss, og det kan være ei ordning denne gangen. Det er ikke så mange som bor ved misjonshuset på Gåsbakken, så folk må kjøre uansett, sier Krogstad.

Ordføreren bebuder at politikerne skal ha en evaluering av ordninga rundt valget før valget om to år.