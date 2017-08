Samfunnsstraff for barnehageeier

En barnehageeier fra et sted i Gauldalen, er dømt til 36 timers samfunnsstraff for manglende bokføring i fem år. Sør-Trøndelag tingrett viser i dommen til at overtredelsen skulle ha ført til ubetinget fengsel, men tingretten kom fram til at det var grunnlag for samfunsstraff i stedet.

Fra 2010 til 2015 skal barnehageeieren ha unnlatt å sørge for bokføring. Ifølge retten var omsetninga i de fem årene på 1,2 millioner kroner pr. år. Retten kom fram til at manglende bokføring ikke skyldtes ønske hos barnehageeier om å oppnå økonomiske fordeler. Skatter og avgifter var betalt, og alle bilag ble oppbevart i barnehagen.

I dommen vises det til at saken startet i desember 2015, og har hatt liggetid hos politiet.

Da saken var oppe i tingretten, vedtok kvinnen dommen på 36 timers samfunnsstraff. Hun har fått 120 dager på seg til å gjennomføre samfunnsstraffen.