Strømbrudd i store deler av Sør-Trøndelag

Strømmen har fredag kveld gått flere steder i Sør-Trøndelag. Lesere har fortalt om strømbrudd på Kvål, Støren og i Soknedal, og kunder på Hølonda er også varslet om strømbrudd.

Ifølge TrønderEnergi Nett skyldes dette en feil i det elektriske nettet. Ifølge TrønderEnergi er det et større strømbrudd i regionene Gauldal, Oppdal, Meldal og Orkdal.

- Vi jobber med saken. Kommer tilbake med mer informasjon, melder TrønderEnergi på Twitter.

Strømbruddet fører ikke bare til mørklegging, men også til problemer for basestasjoner.

- Nesten 13.000 kunder er rammet av strømbruddet. Vi arbeider med å få strømmen tilbake til folk, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi.

Wuttudal sier at Statnett har hatt et uhell i ett av sine anlegg, og at han foreløpig ikke vet noe mer om hva som har skjedd.