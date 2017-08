Ordfører overrasket over at mange må gå hos Norsk Kylling

Fredag skrev Trønderbladet om at over 100 ansatte kan måtte gå når Norsk Kyllings nye fabrikk står klar. Administrerende direktør Kjell Stokbakken sa under et valgkampbesøk i bedriften at det betydelig antall ansatte må gå, mens tillitsvalgt Marek Hutta fortalte at 30 prosent av de ansatte kan bli uten jobb. Norsk Kylling har 340-350 ansatte ifølge Stokbakken, og det betyr at over 100 kan miste jobben.

Les mer: Norsk Kylling vil hjelpe ansatte som må gå (Pluss)

- Jeg har ikke fått informasjon om at de skal ned med så mange, sier ordfører Sivert Moen.

Ikke første gang

At et større antall ansatte hos Norsk Kylling kan bli uten jobb, kommer som en overraskelse på Moen. Moen hadde ikke fått noen orientering om dette fra Norsk Kylling, og ble klar over at et betydelig antall ansatte må gå først da Trønderbladet skrev om det på fredag. Imidlertid er det ikke første gang kommunen opplever reduksjon i ansatte hos hjørnesteinsbedriften, og Moen forteller at Norsk Kylling hadde en runde med oppsigelser da kalkunslakteriet ble lagt ned.

Ordføreren mener at kommunen og bedriften begge har et ansvar for å hjelpe når ansatte blir uten jobb.

- Det må skapes nye jobber lokalt for at vi skal være trygg på å beholde dem som innbyggere. Hadde vi klart å produsere flere boliger i Midtre Gauldal, ville vi beholdt flere av innbyggerne. Nå flytter folk ut. Det er ikke snakk om å bruke det planlagte industriområdet til boligbygging, sier Moen.

– De ansatte på Norsk Kylling er veldig viktig for oss Coop-sjef Kåre Jon Langberg mener det er viktig å få lagt ut boligtomter for å hindre at folketallet i Midtre Gauldal går ned.

Kartlegging

Moen opplyser at Midtre Gauldal sammen med fylkeskommunen er i gang med å kartlegge hvor arbeidstakerne kommer fra for å få et innblikk i hvilken situasjon kommunen er i. 80-90 prosent av de ansatte ved Norsk Kylling er fra utlandet, og da spesielt fra Øst-Europa.

- Vi har et sikkerhetsnett i Norge, men det er verre med de langsiktige virkningene. Jeg tror de velger å bo i Norge de som er etablert her med unger i barnehage og i skolen. Dette er ikke noe som skjer før om tre år eller kanskje aldri, sier Moen.

Moen tror ikke det blir noen større endringer for skolene og barnehagene om en del ansatte ved Norsk Kylling må se seg om etter annet arbeid.

Om den nye fabrikken kommer i Orkdal, noe som ikke er avklart ennå på grunn av strid rundt bruk av dyrkajord til fabrikktomt, vil reiseavstanden ifølge Norsk Kylling være innen 45 minutter. Det tror Moen ikke noe på og viser til at et søk på Google-map der det framkommer at reisetida vil være 60 minutter. Norsk Kylling har stilt som ultimatum at dyrkajord ikke skal gå tapt som følge av ny fabrikk, og har foreslått at dyrkajord flyttes eller at det blir nydyrking som kompensasjon. Går orkdalsalternativet i vasken, er Malvik neste på lista ifølge Stokbakken.

- Det er helt uaktuelt at Midtre Gauldal skal bekoste en pendlerbuss. Hvem skal betale for mertida de ansatte bruker på å reise fram og tilbake, sier ordfører Moen.

Tomta

Når det gjelder administrerende direktør Stokbakkens uttalelse om at Midtre Gauldals tomteforslag var for uferdig og usikkert, erklærer Moen at han er uenig i det. Moen opplyser at Norsk Kylling ikke har fått noe kostnadsoverslag for ei tomt på Støren.

Ordføreren håper på fortgang for ny E6.

- Hvis vi klarer å finansiere ny E6, kommer den i 2021. Ny E6 kan være noe for å gi den veksten vi har ventet på i fem år, sier Moen.

Norsk Kylling er ifølge NTB, vinner i en Rema-kåring. Hver tredje kyllingmiddag som selges i Norge, kommer fra Norsk Kylling. Premien er på 100.000 kroner, og Norsk Kylling vil ifølge NTB, gi pengene til et veldedig formål valgt fram av de ansatte.