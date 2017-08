Militærtog skapte trøbbel nord for Støren

Togtrafikken på Dovrebanen gikk mandag kveld som normalt mellom Støren og Trondheim etter å ha stått i flere timer som følge av problemer med strømtilførselen.

Problemene skyldtes trolig at et militærtog har vært i kontakt med de strømførende kablene og skapt problemer flere steder, ifølge pressevakt Harry Korslund i Bane Nor. Feilene var utbedret klokka 19 mandag kveld.

Det var kun tog med strømdrevne lokomotiver som sto. Dieseldrevne lokomotiver gikk som normalt, ifølge Korslund.