Kuldegrader i fjellet

Selv om det er sommer, er det flere steder i fjellet som har frostnetter. I sommer har det vært tre målestasjoner i Sør-Trøndelag som har registrert kuldegrader. Ikke overraskende er det Storhornet i Trollheimen som har flest, der er det registrert 19 frostnetter. De andre to målestasjonene med kuldegrader ligger begge i Røros kommune, nemlig Røros lufthavn (4 dager) og Sølendet (3 dager). Klikk deg rundt i kartet for å se hvor det har vært nattefrost i sommer.

Kaldt i høyden

Siden 1. juni i år er det Juvasshøe i Opplands-kommunen Lom som har hatt flest frostnetter, med 33. Så følger Juvflye i samme kommune, med 29, før Gaustatoppen i Telemark med 27. Alle disse tre stasjonene ligger på over 1.800 meter over havet.

Vi må ned til sjuendeplass på lista for å finne et sted under 1.000 meters høyde. Der ligger stasjonen Fredheim (694 m.o.h.) i Folldal i Hedmark, med 16 frostnetter. Leirflaten ligger på 24. plass, med åtte noteringer under 0 grader.