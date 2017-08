Frykter utgravinger kan føre til ras

Trønderbladet er blitt kontaktet av en mann som reagerer på at det er lagt opp store jordhauger på Kvål, samtidig som at det er byggeforbud på grunn av faren for ras. NVE har vært bastant på at bygging kan føre til at det blir for tungt på Kvål, og det har satt en stopper for ulike tiltak.

Pendlerparkering

– Kvål har ikke fått pendlerparkering fordi det var rasfare, og så ser vi at det er lagt opp store jordhauger. Graving var det som startet Rissaraset, sier mannen.

Ett av stedene det er lagt store mengder jordmasser i hauger, er ved gården Øverkvål. Årsaken til jordhaugene er avdekking i forbindelse med de arkeologiske utgravingene som Nye Veier har satt i gang langs E6-traseen.

Nye Veier har satt av 16 millioner kroner til arkeologiske utgravinger, og arkeologer graver på Skjerdingstad og på Kvål. Dessuten skal de foreta utgravinger på Lundamo. Trønderbladet har tidligere omtalt at arkeologer har funnet fire gravhauger ved fjørfehuset til Elling Nideng og Øya videregående skole.

Geoteknisk rapport

Prosjektleder Merete M. Henriksen fra NTNU forteller at geolog er hentet inn for å vurdere grunnforholdene og at det er laget en geoteknisk rapport.

– Jordmassene må spres utover. Nye Veier er tiltakshaver og står som ansvarlig for vurdering av risiko knyttet til geotekniske forhold under undersøkelsene. NTNU Vitenskapsmuseet utfører utgravingene. Vi tar sikkerheten på alvor, sier Henriksen.

Både for Kvål og Lundamo er det gjort en vurdering av konsekvensen av å deponere jord i hauger.

– Vi kommer til å holde på med de arkeologiske utgravingene på Kvål til midten av september,og på Lundamo ut oktober. Etter at utgravingene er ferdig, blir jordmassene lagt tilbake, sier Henriksen.

Rådgiver Anne Lise Bratsberg i Nye Veier forteller at geoteknisk vurdering er innhentet for å unngå ras, og at det innebærer at det ikke skal legges opp for store hauger på Øverkvål.

- Nye Veier har leid inn geoteknisk kompetanse for å bistå med vurdering av sikkerheten i forbindelse med de arkeologiske utgravingene. Geoteknisk rådgiver har gitt anbefalinger blant annet på lagringshøyde og hvor det kan lagres for å unngå ras, opplyser Bratsberg.