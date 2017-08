Frustrert over gjengrodde stier

Bergqvist har vokst opp ved Gaula, og har siden barndommen brukt dette området flittig. Da hun var yngre gikk stien helt fra hennes hjem og til Gimse bru. I dag er deler av stien helt gjengrodd, og hun må ta turen oppom Melhusvegen og ned til Travøra før hun kommer inn på stien igjen. Hun er lærer ved Gimse Skole, og går til jobben hver dag, i tillegg til at hun ofte går trimturer langs den samme ruta.

–Selv om stien langs Gaula er nær E6, føler man på en måte at man er i naturen likevel, på grunn av det idylliske og nydelige stedet langs elva. Nå må jeg gå et godt stykke langs en trafikkert asfaltvei, noe som ikke gir i nærheten av den samme følelsen, sier hun.

–Noe av det jeg elsker er å høre elvesuset og gå i skogsterreng. Det får man ved å gå langs elva, legger hun til.

Har snakket med flere om det samme

Bergqvist forteller at mange hun har snakket med deler hennes oppfatning.

–Jeg vet naboene mine har samme oppfatning som meg. I tillegg har jeg snakket med flere som har pleid å gå her i mange år, men de sier de bare går her på våren nå, på grunn av at stiene gror igjen når vekstsesongen starter, forteller hun.

Bergqvist har vært i kontakt med flere laksefiskere, som også er frustrerte.

–Jeg har pratet med fiskere som benytter seg av området også, og de legger vekt på at denne delen av Gaula egner seg dårligere til laksefiske enn mange andre steder på grunn av de gjengrodde stiene og at det er vanskelig å stå på land å fiske, sier hun.

–Jeg snakket med en dansk fisker en dag her, og han skjønte ikke engang at det hadde gått en sti her tidligere. Det viser litt hvor mye som er grodd igjen, sukker Bergqvist, og viser til den gjengrodde stien som vises på et av bildene.

Håper på dugnad

Bergqvist kunne godt tenke seg å samle en gjeng for en dugnad. Hun legger vekt på at det er et stort stykke arbeid som må gjøres før stien igjen er gangbar.

–Det er mye som må gjøres, både det å felle trær og busker, men også å frakte alt bort, sier hun.

–Det hadde vært utrolig artig om vi samla en gjeng for en dugnad en dag her. Jeg har et kjempeønske om at dette området skal bli vedlikeholdt, fortsetter hun.