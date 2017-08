Følg Ola i Oslo på P3snap

NRK P3 har for tiden en serie på nett og Snapchat der de gir råd til studenter i ny by. Én av de vi følger er Ola Gimse Estenstad fra Melhus. 19-åringen har flyttet hjemmefra for første gang, og skal nå bo og studere i Oslo. Siden mandag har vi kunnet følge ham på Snapchat-kontoen til P3, P3snap.

Hvordan gikk det til at du ble profilert på P3?

– Det var litt tilfeldig. Stemora mi sendte bilde av noe Kjersti Havdal (NRK-journalist, red anm.) hadde lagt ut på Facebook. Så jeg sendte henne en melding og så kom jeg med. Ikke noe mer hokus pokus enn det. Litt tilfeldig, men veldig gøy, sier Ola fra sin nye leilighet på Sagene i Oslo.

Ola ble kjerringa mot strømmen på elevtinget Melhusbyggen fikk prisen «kjerringa mot strømmen» på elevtinget fordi han forsvarte fraværsgrensa i videregående skole.

Han har nå tatt over snapkontoen til P3. I tre dager er han blant dem som skal snakke om hvordan det er å være student i en ny by. Hvilke tema han tar opp ønsker han å holde hemmelig, men det kommer til å dreie seg om utfordringer som nye studenter møter.

– Så langt har temaet vært å få nye venner og venne seg til en ny by, sier Ola. Blant annet har han rotet seg kraftig bort i Oslo. Da han skulle dra hjemmefra på Sagene til universitetet, brukte han 1,5 time på en tur som normalt tar et kvarter.

– Jeg tok buss, trikk, buss, trikk og t-bane, forteller en lattermild og fersk osloborger.

Tilbakemeldingene hittil har kun vært av det hyggelige slaget.

– Folk er veldig positive. Både tilfeldige folk på Snapchat og de i P3.