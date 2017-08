Har laget kart for kjente og ukjente

Et nytt og oppdatert kart over Midtre Gauldal ligger nå ute. Det er laget både med tanke på turister som kommer til kommunen, og for lokalbefolkningen som ønsker å få en oversikt over både geografien og hva som finnes av muligheter.

Det er Gaula Natursenter og Midtre Gauldal kommune, som sammen har jobbet fram dette kartet. De har fått bistand av Aina Midthjell Reppe fra den lokale næringsforeningen (NiT).

I brosjyren står det også kort om Forollhogna nasjonalpark, seterdalene i kommunen, fiske i Gaula, statsallmenningene og Gaula natursenter.

Det forrige kartet som fantes, var fra 2008, så det har lenge vært behov for et mer oppdatert kart, ifølge Reppe.

Hun sier at næringslivet lenge har ønsket et slikt kart, med detaljert informasjon om hva som finnes av handel og næringsliv. Dette kom ikke med i denne omgang, forteller hun.