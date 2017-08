Bare Emil fikk fisk

Mange trosset været og kom på lørdagens fiskedag på Hovin.

Nå ble ikke fangsten så stor, det ble tatt bare en laks på 2,8 kilo og den ble tatt av Robin Andre Olsen som var svært så fornøyd med fangsten. I løpet av dagen bat det 61 fiskere som prøvde å få laks på kroken, jevnt fordelt med 30 håpefulle under 16 år og 31 fiskere over 16.

-Flere erfarne laksefiskere som har deltatt her i dag var nok av den oppfatning at elva er for liten, men vi er selvsagt fornøyd med antallet, både store og små som deltok, forteller leder i fiskeutvalget i foreningen, Torbjørn Dyserth. Han er selv en ivrig laksesfisker og tok tidligere i sommer en laks på hele 21.2 kilo.

Æresmedlemmer

Det ble også delt ut æresmedlemskap til to trofaste medlemmer som i mange år har jobbet iherdig med både anleggene foreningen og med foreningens ungdom. Med berettiget stolthet kunne Osvald Andreassen og Edvin Presthus ta i mot sitt æresmedlemskap av Kjell J Gylland som har vært med i komiteèn som innstiller på hvem som er berettiget å bli æresmedlemmer.

Laksefiske er også for jenter Alt Dina (11) kan om laksefiske har hun lært av Marit Langland.

Historikk

Det var også lagt ut både jakt og fiskredskap som det var mulig å se på, ikke minst gamle våpen med historikk bak seg. Her var John Kåre Gylland og Ole Wollan de rette å spørre, de sitter med stor kunnskap om det.

-Dette er et område jeg har funnet av stor interesse og du verden hvor mye spennende det er å finne ut av av gamle våpen, forteller en ivrig John Kåre Gylland.