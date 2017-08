Ap med lynrask stopp i Melhus

Trøndelag blir til ett felles fylke, og det ønsket fylkespartiene i Arbeiderpartiet å markere med felles valgkampstart. På 10 timer i dag mandag skulle 10 kommuner besøkes, og Melhus sto også på lista.

Kom i buss

Valgkampbussen med slagordet «Alle skal med» kom kjørende inn til Melhus skysstasjon noen minutter etter tidspunktet pressen hadde fått oppgitt. Ordfører Gunnar Krogstad hadde fått tekstmelding om at forsinkelsen skyldtes at en tunnel på E6 øst for Trondheim var blitt stengt og at det hadde blitt brann i bussen. At det var brann, ble raskt nedtonet av Ingvild Kjerkoel som fortalte at det var en teknisk feil.

Toget

Tema på Melhus skulle være toget, og akkurat da politikerne kom til Melhus togstopp pr. buss og privatbil, viste det seg at lokaltoget var kansellert som følge av arbeid på toglinja.

– Det lyser rødt for Erna Solbergs regjering, erklærte stortingskandidat Trond Giske og kikket bort på ett av lysene ved jernbanesporet.

Arbeiderpartiet er opptatt av dobbeltspor på jernbanen for å øke kapasiteten og at jernbanevirksomheten ikke skal deles opp og privatiseres.

E6 sør

E6 sør har vært et hett tema i den politiske debatten der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har vært i tottene på fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap). Samferdselsministeren har vist til at en delegasjon fra fylkeskommunen nevnte 2032 som mulig ferdigstillelse av ny E6, og har sagt at Nye Veier vil sørge for raskere og mer helhetlig bygging.

Arbeiderpartiets delegasjon på Melhus avviser ikke at det har stått 2032 på en powerpoint-presentasjon, men mener at samferdselsministeren sitter med ansvaret for at E6 sør ikke er påbegynt.

- E6 sør bør gis til vegvesenet Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener at Nye Veier bør fratas E6 Melhus-Ulsberg, og at vegvesenet i stedet kan sette i gang med veistrekninga med en gang.

– Vi glemmer ikke løftene til Linda Hofstad Helleland fra Høyre før forrige valg. Da skulle E6 nå ha vært halvveis bygd, sier Trond Giske.

Fylkesveier

Fylkesveiene opptar folk, og Arbeiderpartiet mener forklaringa på at det fortsatt er fylkesveier med dårlig standard, skyldes at regjeringa ikke bevilger nok penger.

– Regjeringa må sørge for at fylkene har nok penger til fylkesveiene, mener Giske.

Fylkespolitiker Kirsti Leirtrø forteller at det skal lages en samferdselsstrategi for Trøndelag etter sammenslåinga av de to fylkene.

– Vi skal bli ett Trøndelag, og vi skal bruke penger på fylkesveiene, sier Leirtrø.

Fylkeskommunene for Sør- og Nord-Trøndelag blir altså slått sammen, og Leirtrø mener at Trøndelag vil stå sterkere overfor sentrale myndigheter om de to fylkeskommunene slår seg sammen.

Høyre har gitt mer penger til fylkesveier og Bennaveien Høyre har sammen med Frp, KrF og Venstre prioritert mer penger til fylkesveier i alle sine statsbudsjett de siste fire årene.

Mer rekker ikke politikerne å si før de må haste videre, og turen gikk til Skaun der temaet var eldreomsorg. Deretter skulle Orkdal besøkes, mens det ikke ble tid til Midtre Gauldal denne gang. Valgkampstuntet skulle avsluttes i Trondheim med husbesøk.