Gauldalinger på Rennebumartnan

Blant utstillerne på Rennebumartnan i helga var mange fra Melhus og Midtre Gauldal. De satte sitt tydelige preg på martnan, og det gjorde også Inge Solem med orkester.

Kniv og tre

Ved standen til Trønderkniv satt melhusbyggene Elias Skotvoll og Kjell Holthe. Sistnevnte fikk førstepremie i knivkonkurransen i klassen brukskniv. Mange stoppet opp for å beundre eller kjøpe de forseggjorte knivene.

Utendørs satt Per J. Johansen fra Melhus ved standen til Sør-Trøndelag husflidslag, og han solgte trearbeid. Avsetninga på de populære hestefigurene var så stor at Johansen ikke klarte å levere nok. Pensjonisten har treskjæring som hobby.

- Jeg har flere i bestilling, sier Johansen.

Johansen kjørte hest og bikkvogn som barn, og nettopp modeller som viser hester som kjører tømmerlass eller vogn, er svært populære samleobjekter.

Cubastolen

Tre handlet det også om på utestanden der Cubastolen ble vist fram. Ordfører Gunnar Krogstad som har hytte i Rennebu, stakk innom standen på lørdag og ble fascinert av sittemøblene som er værbestandige. På standen hang også de seks bud for Cubastolen, og det andre budet er slik: "Du skal gynge for å få bedre helse".

Cubastolen produseres av Steinar Aasen fra Melhus i bedriften Staas Bygg, forteller medhjelper og hyttenabo Martin Hoel.

- Den er tegnet etter en modell fra Cuba, og er blitt tilpasset og forbedret. Stolene kan stå ute hele året, og kan også brukes inne. De er veldig fine når du har på et skinn og ei pute, forteller Hoel.

Fotoutstilling

Rennebuhallen hadde også mange utstillere, og blant dem Trond Are Berge som hadde fotoutstilling.

- I fjor var jeg med for første gang, og jeg ble anbefalt å komme tilbake. Det er stort å få stille ut under Rennebumartnan, og det er kvalitet på martnan. Salget har vært brukbart, og spesielt den første dagen. For min del er Rennebumartnan et fint utstillingsvindu, sier Berge.

Berge er invitert til å stille ut to bilder i september under Tokyo Metropolitan-utstillingen, og i november skal han ha utstilling hos Gaula natursenter på Støren.

En annen utstiller inne er Steinar Garberg som blant annet har foreviget trøndersk skihistorie ved hjelp av skulpturer. Toralf Engan fra Gåsbakken er modell for en av keramikkfigurene som var ute på et luftig svev.

- Toralf Engan vant juniorklassen i Marikollen i Viggja i 1957, og så vet vi alle hvordan det gikk videre. I 1964 hadde jeg sommerjobb på Axel Brun i Trondheim samtidig som at Toralf Engan var der. Jeg har villet gjenskape de ulike stilartene innen skihopping, opplyser Garberg.

Rennebumartnan smakes i gang Både Ingrid og Sivert i duoen DigGar (bildet) og ordfører Sivert Moen skal opptre når Rennebumartnan går av stabelen for 32. gang fra fredag til søndag.

Lørdag spilte Inge Solem og orkesteret Milenburg Joys på ulike steder på martnansområdet, og musikken varmet i regnværet. Martnansgeneral Kenneth Teigen delte ut martnansprisen som i år gikk til Edvard Eriksen stilmøbelverksted, og etter utdelinga bød orkesteret på musikalske perler fra forrige århundre.

Også mat

Årets Rennebumartnan hadde også egen avdeling for kortreist mat, og folk kunne blant annet kjøpe is, oster, spekemat og klippfisk fra Midt-Norge. Søndag skulle det være kokkekamp der blant annet ordfører Sivert Moen skulle i ilden.