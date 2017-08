Stadig flere blir tatt med narkotikarus

UP tar nesten dobbelt så mange ruskjørere som for tre år, og en viktig årsak er at stadig flere blir kontrollert for annen ruskjøring enn alkohol.

I sommer har Utrykningspolitiet stanset 428 førere som har kjørt i ruspåvirket tilstand. Det er hele 80 prosent flere enn for tre år siden.

– Vi har sett en voldsom økning de siste årene, sier UP-sjef Runar Karlsen til Bergens Tidende.

Forklaringen er først og fremst bedre metoder, blant annet flere måleinstrumenter, men også flere ruskjørere på veiene.

– Vi er blitt mer effektive. Nå tar vi for eksempel mange som er ruset på narkotika, beroligende midler og andre medikamenter, sier Karlsen.

Hittil i år viser UPs tall at én av fire ruskjørere er alkoholpåvirket, mens to av tre skyldes «annen rus», det vil si narkotika eller medikamenter.

Når det gjelder fartsovertredelser er utviklinga stabil. Vel 14.000 råkjørere er blitt registrert av UP i sommer. Dette er omtrent som tidligere år. UP gjør rundt 5.000 førerkortbeslag årlig på grunn av fart.