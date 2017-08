Fylkesvei til Klæbu åpner igjen

Ved midnatt mellom søndag 13. og mandag 14. august åpner fylkesveg 704 til Klæbu igjen, opplyser Statens vegvesen.

Fylkesveien har vært stengt mellom Røddekrysset og Tanem siden 26. juni.

Stenger fylkesvei til Klæbu i sommer Av hensyn til sprengingsarbeider må bilistene finne annen vei til Klæbu.

- I perioden med stengt vei har vi sprengt ned en 25 meter høy skjæring. Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere, måtte vi stenge veien mens dette arbeidet pågikk. Entreprenøren gjorde en god jobb, og vi har nå sprengt ned og sikret det trangeste området, slik at vi kan jobbe videre uten fare for trafikanter eller arbeidere, uttaler byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen tilvegvesen.no.

Bilistene må fortsatt regne med nedsatt hastighet, stedvis nytt kjøremønster og ujevnheter. Det kan også bli stopp inntil 30 minutter på mandag-fredag mellom klokka 11-12 samt mandag-torsdag mellom klokka 18-19. Dessuten også i tidsrommet lørdag 11-15.

Bussene går som normalt på denne strekningen fra 14. august.