Kjørte 141 km/t på E6

En 18-åring fra Melhus er dømt etter å ha kjørt 141 km/t i en 80-sone på E6 i Trondheim.

Slapp fengselsstraff

Sør-Trøndelag tingrett kom etter en viss tvil, fram til at 18-åringen ikke skulle få fengselsstraff slik han ellers skulle ha fått etter en så stor fartsoverskridelse. Grensa for ubetinget fengsel går ifølge tingretten, normalt ved 136 km/t i 80-sone.

Da saken var oppe i tingretten, tilstod 18-åringen fartsoverskridelsen og han godtok dommen.

Det var natt til onsdag 31. mai i år at råkjøringa fant sted. Aktor ville at 18-åringen skulle dømmes til fengsel i 14 dager og tap av førerrett i 13 måneder. Sorenskriver Knut Almaas som var dommer i saken, kom fram til at samfunnsstraff var det rette og begrunner det blant annet med at ungdommen som fylte 18 år tidligere i år, innser "det ubetenksomme han gjorde den natten" som det heter i rettspapirene.

Nedoverbakke

Videre viser dommeren til at var oppholdsvær, tørt og lite trafikk. Kjøringa foregikk ifølge dommeren, på flerfelts vei med midtdeler og fartsoverskridelsen skjedde i en nedoverbakke. Dommeren mener at sjåføren i framtiden ikke vil utgjøre noen trafikkrisiko utover det sjåfører flest er.

Dommen lød på 30 timers samfunnsstraff og tap av førerkortet i 13 måneder.

