Stor pågang for Svorksjøen Camping

Svorksjøen Camping er et populært sted å legge en sommervisitt til, både for lokale melhusbygg, andre nordmenn og folk med helt andre nasjonaliteter. I år har det vært besøkende fra et mangfold antall land, blant annet Tyskland, Nederland, Australia og USA. Likevel er storparten av de besøkende fra Trøndelag, og daglig leder ved campingen, Håvard Knubben sier de er meget godt fornøyde med antall besøkende.

– Vi er veldig fornøyd med besøkstallene på campingen, men vi skulle gjerne hatt litt flere dager med sol og besøk på stranda da, sier han.

– Dagsbesøk er veldig væravhengig, men så fort sola titter fram og gradestokken tipper over 20 grader så får vi mye besøk på stranda, legger han til.

Beliggenheten

Knubben mener at beliggenheten til campingen er veldig god, og tror mange kommer innom på grunn av dette.

– Beliggenheten til Svorksjøen Camping er nok det som trekker mest folk hit. Det er flott natur og ei veldig langgrunn og barnevennlig strand. Turister fra resten av Norge og utlandet kommer for det meste hit fordi de vil se mer av landet enn det områdene rundt E6 kan tilby, mener han.

God burger

Burgeren på Svorksjøen fikk toppkarakter i Trønderbladets test av burgere i distriktet, og Knubben forteller at de har sett økningen i burgersalget etter denne testen.

– Vi har hatt en stor økning i burgersalget. Folk kommer fra bygda og langveisfra for å bestille burgeren som vi fikk sekser på, forteller en glad daglig leder.

– For ei lita utkantbedrift så merkes det godt på salg, interesse og omsetning når vi får positiv omtale i lokalavisa, legger han til.

I tillegg har man en del kunder som kommer innom som er på tur forbi, for å ta matpausen her.

– Vi opplever også at mange på sykkel og MC tar en stopp på Svorksjøen, for en matbit eller for å ta en kaffe og en is, forteller han.

Sesong ut oktober

Selv om besøkstallene har vært gode denne sommeren, håper den daglige lederen på at flere tar turen innom, også utover høsten. Han minner om at campingsesongen på Svorksjøen langt ifra er over.

– Alt i alt så har det vært en fin sesong så langt, med mye besøk. Campingsesongen på svorksjøen varer dog ut oktober, så vi håper at sesongcampere, døgncampere og strandgjester vil få mange flere fine opplevelser her på Svorksjøen, sier Knubben.