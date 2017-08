Politiet etterforsker overgrepsmelding fra Støren

Politiet i Trøndelag la ut følgende melding på Twitter klokken 3.36 natt til tirsdag.

Politiet iverksatt etterforskning etter melding om overgrep på Støren. Fornærmede ivaretatt. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 8, 2017

Operasjonsleder Kamilla Engen ønsker ikke å gi flere opplysninger om saken.

- Vi ønsker ikke å si noe annet enn at vi etterforsker saken for å finne ut om det har skjedd noe og hva som eventuelt har skjedd. Vi tvitret for at publikum skal vite at vi jobber med slike saker også, sier Engen.

Ifølge NRK skal politiet ha fått melding om overgrepet mandag kveld.