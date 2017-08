Oppretter to nye sjefsstillinger

De to skal ha ansvaret for hvert sitt område: Helse og velferd, samt Oppvekst. De to virkelig store områdene i kommunedriften.

Les: Oppvekst må kutte enda mer

Les også: Tøffe kutt i skole og barnehage

Ikke økning i stillinger

I Midtre Gauldal har de lenge vurdert dette. Det ble avklart med administrasjonsutvalget allerede i september i fjor, men stillingene er ikke lyst ut før nå.

– Det henger sammen med økonomi, sier rådmann Knut Dukane.

Det er nye funksjoner, men kommunen har ikke opprettet nye stillingshjemler, understreker rådmannen. Det betyr at ressursene må hentes fra eksisterende stillinger.

Den ene stillingshjemmelen har vært klar siden nyttår, da stillingen helsefaglig rådgiver ble vakant. Arbeidet til denne stillingen har til nå vært fordelt mellom enhetsleder for Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, og assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik. Dukane forteller at arbeidsbyrden med disse ekstraoppgavene har begynt å nå sitt metningspunkt.

Den andre stillingen innen oppvekst betyr ikke nødvendigvis at man kutter ut en stilling innen dette området.

– Det kan være at deler av arbeidsoppgaver må fordeles ut på flere, eller flyttes ut, sier Dukane.

- Forlengede arm

Han understreker at dagens enhetsledere ikke får endret sine ansvarsområder og myndighet innen personal- og økonomiansvar. En kommunalsjef vil få det mer overordnede og samlende ansvaret, og vil få en mye mer sentral rolle i arbeidet med økonomiplan og handlingsprogrammet.

– Og de skal være min forlengede arm inn mot enhetsleder, sier Dukane.

I tillegg har de politiske utvalgene, særlig innen disse to store fagområdene, etterspurt at det kan møte en person fra administrasjonen i utvalgsmøtene.