Nye bedrifter i Melhus og Midtre Gauldal

Her er en oversikt over de nye registrerte i kommunene i de to månedene, sortert alfabetisk.

Merk at noen av disse har eksistert lenge, men kan ha omregistrert seg fra enkeltmannsforetak til AS.

Midtre Gauldal

Beauty Lab By Lita Bondarenko. Innehaver Lita Bondarenko.

Byggvurdering Midt-Norge AS. Taksering, kontroll og prosjektledelse av bygg og byggeprosjekter, samt alt som hører naturlig til dette. Styrets leder Jardar Helland.

Gammeltunet AS. Servering, overnatting, omvisning, utleie av selskapslokaler, konferanser, konserter og annet som naturlig faller sammen med dette. Adm. direktør Marith Stene.

Gjermund Siegel. Sauehold. Innehaver Gjermund Siegel.

Hans Jørgen Loe AS. Vakthold/sikring ved jernbane, fører for arbeidsmaskiner og tog, fører/los for utenlandske innleide maskiner i Norge. Utfører også sveising og vedlikehold av jernbanen. Adm. direktør Hans Jørgen Loe.

Swg AS. Servering, catering, produksjon av mat for videresalg, overnatting, sportsfiske, guiding og diverse andre aktiviteter. Adm. direktør Anne Marit Winsnes-Hayes.

Test Bilpleie v/Waagbø. Bilpleie, spesielt polering av biler. Henter og kjører biler tilbake etter behandling om ønskelig. Innehaver Sindre Waagbø.

Tømrer Bjørnstad AS. Entreprenørtjenester innen snekring, tømrer, muring, betong, forskaling og dertil tilhørende virksomhet. Kan i tillegg gjennom aksjer og andeler investere i øvrige selskaper. Adm. direktør Børge Bjørnstad.

Melhus

Bølgen-Eiendom AS. Restaurering og oppfølging av bygninger, kjøp og salg av eiendom. Adm. direktør Både Helland.

Dan Nesheim AS. Klinisk psykologtjeneste. Innehaver Dan Asle Nesheim.

Effekt Service AS. Administrerende direktør Marcin Lukasz Wietoszko

Eggens Budservice. Innehaver Arild Eggen.

Fjøset På Gimsan. Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst. Innehaver Eli Johanna Stav.

Fysioterapeut Hasselø. Fysioterapi. Innehaver Terje Hasselø.

Gido Renhold AS. Renhold, vaskehjelp og annet som naturlig faller sammen med dette. Adm. direktør Gita Lescuite.

Grik II AS. Eie og utvikle fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Styrets leder Ingrid Eva M Kobdock.

Hofa Jobb. Rengjøring av bygninger. Innehaver Roman Hofa.

Husvogn AS. Import og salg av husvogner. Styrets leder Hege Hovde Husby.

Håkonsen-consulting. Adm. direktør Frantz Thorleif Håkonsen.

Jovet AS. Veterinærtjenester og andre tjenester, samt deltakelse i andre foretak. Adm. direktør Jo Bruheim.

Klubbkasse Trebetong. Styrets leder Jostein Stølhaug.

Langland Veglag. Styrets leder Ingebrigt Bjørseth

Lise Westergren AS.Veterinærtjenester. Adm. direktør Lise Westergren

Lykkja Consulting. Personlig tjenesteyting. Adm. direktør og innehaver Aina Kristoffersen

Maur Invest AS. Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette. Styrets leder Knut Sundlisæther.

Mtu Grøseth. Innehaver Klas Grøseth.

Nidaros Brettspillklubb. Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner. Styrets leder Tommy Langørgen.

Nidaros Stiftslag av Kirkelig Undervisningsforbund. Styrets leder Sonja Bruholt.

Orva Nordre Hytteforening. Styrets leder Terje Fokk.

Rørlegger G. Stavseng AS. Rørleggervirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Adm. direktør Geir Stavseng.

Sagplassen velforening. Styrets leder Jostein H Stornes

Sameiet Melhusvegen 340. Styrets leder Tore Raaness.

Sameiet Melhusvegen 346a. Styrets leder Helge Gurendal.

s.h. Knutsen. Innehaver Stein Håvard Knutsen.

Synnove Jakobsen. Innehaver Synnøve K.S Jakobsen.

Tojan Transport AS. Transport og annet som naturlig faller sammen med dette. Daglig leder Jan Arild Kristiansen.

Tor Bekk. Innehaver Tor Sagberg Bekk.

Tranmæl Trearbeid AS. Produksjon, tjenester, samt kjøp og salg av produkter med tre som hovedmateriale, samt noe utleie av verktøy og utstyr. Adm. direktør Morten Sæther Tranmæl.

Ull Kirsten AS. Salg av konfeksjon fra ambulerende og fast salgssted, samt delta i andre selskaper med lignende virksomhet, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretaksender. Adm. direktør Kirsten Elin Solem.

Vip Bilverksted Koszewski. Innehaver Krzystof Koszewski.

V. Heksem Snekkerservice. Oppføring av bygninger. Innehaver Vidar Heksem.

Wårum Hus- og Hageservice. Vaktmestertjenester. Innehaver John Martin Finseth Wårum.