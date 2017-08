Bortvist fra plattfesten

En ung gutt født i 2001 ble bortvist fra Korsvegen stadion etter slåssing under plattfesten. Arnt Harald Aaslund ved Politiets operasjonssentral forteller at dette forholdet ikke vil bli anmeldt.

–Ingen av de involverte ønsket å anmelde saken, men en gutt født i 2001 ble bortvist etter at en annen fikk et kutt over øyet, sier han.

–Også en mann født i 1983 ble bortvist fra stedet under den samme festen. Han fikk beskjed om å forlate stedet like før klokken 01:00, men nektet å høre på det. Han vil derfor bli anmeldt for ikke å følge beskjeden han fikk, fortsetter Aaslund.

Mann observert full ved Melhustorget

Like etter klokken 04 i natt fikk Politet inn melding om en beruset mann som vandret rundt ved Melhustorget. Arnt Harald Aaslund forteller at slike meldinger ikke er uvanlige, og at de blir tatt litt mer med ro på en varm sommernatt som i helga.

–Slike bekymringsmeldinger kommer stadig inn til Politet i etterkant av fester. Temperaturen i natt og i morges var heldigvis også så høy, slik at personer som eventuelt brukte natta si til å sove ute skal ha kommet gjennom dette på en grei måte, sier han.