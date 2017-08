Ingen konkrete planer enda

Denne uka ble det kjent at helsekostbutikken på Melhustorget er stengt, på grunn av konkurs. Så langt foreligger det ingen konkrete planer om at noen skal ta over lokalene.

Senterleder for Melhustorget, Geir Samstad er for øyeblikket ikke i Norge, men har fått med seg nyheten.

– Jeg fikk beskjed om dette på mandag, og vet egentlig ikke veldig mye om videre gang i saken enda. Når jeg kommer tilbake til Norge skal jeg se mer på saken, og da får vi se om det foreligger noe interesse rundt lokalene, forteller han.

Ikke like stor pågang

Videre sier Samstad at pågangen for slikt ikke er like stor den dag i dag, som den har vært tidligere.

– Vi merker mindre interesse nå enn for noen år siden. I tillegg ser vi at interessen for slikt går mer og mer mot store kjøpesentre, og ikke små sentre slik som her, fortsetter han.