Melhus helsekost er konkurs

Helsekostbutikken på Melhustorget ble begjært konkurs mandag 31. juli. Butikken er stengt, og det er ifølge bostyrer Nils Håkon Risberg lite håp om ny drift.

Han har bare begrenset oversikt over konkursboet denne uka, men antar at det er sviktende omsetning som er bakgrunn for konkursen. Han har ennå ikke skaffet seg oversikt over krav i boet, men regner med at det foreligger krav fra bank og vareleverandører. Frist for å melde krav i boet er 25. august.

Melhus helsekost drev med overskudd begge årene de var i drift. Driftsinntektene lå i fjor på knapt to millioner kroner, mens driftsresultatet havnet på bare 6.000 kroner. Egenkapitalen var også positiv ved siste årsskifte. Ved konkursåpning var det ifølge bostyreren ei gjeld på 710.000 kroner og aktiva på 350.000 kroner.

Det var Heidi og Arne Kestilæ fra Gimse som overtok drifta av helsekostbutikken 1. januar 2015 . Sunkost-kjeden eide inntil da butikken, men Kestilæ-familien inngikk en franchise-avtale med Sunkost, og drev videre under samme kjede.

Heidi Kestilæ ønsker ikke å uttale seg om konkursen til Trønderbladet.