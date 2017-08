Finner ikke brannårsaken

– Det er så utbrent, og det meste er helt smeltet ned. Konklusjonen er at vi har ingen sjanse til å finne noen brannårsak. Kobbertråder, til og med ledningsnett er helt nedsmeltet.

Det sier Finn Skårsmoen, som er lensmann på Oppdal og fungerende lensmann for Midtre Gauldal.

Hjelp fra Krips

Krimteknikere fra politiet var på branntomta mandag og onsdag. De har vært i dialog med Kripos, og vist dem bilder. I tillegg var en brannhund fra Kripos på tomta onsdag. Han gjorde heller ingen funn som kan indikere noe. Det eneste som er klart, er hvor brannen startet. I den ene endeleiligheten i den gule bygningen.

Fortsatt gjennomfører politiet taktiske undersøkelser, inkludert avhør.

– Hva som kommer ut av det, vet vi ikke ennå, sier Skårsmoen.

Men han sier det er sannsynlig at de ikke kan gi noe svar på hvordan brannen startet.

– Kripos var klar i sin tale. Det er mikroskopiske sjanser for å finne noe som helst. Det er en tapt oppgave, dessverre.

Han sier de har hørt at forsikringsselskapet ønsker å gå inn på tomta, og gjøre egne undersøkelser.

- Grunnløse rykter

– Er det på grunn av ryktene at dere drar inn Kripos i etterforskningen, eller er det vanlig?

– Vi prøver å forholde oss avventende til ryktene. Men vi har sjekket de ut, og vi finner at de er grunnløse. Vi kan ikke se at det er noe hold i dem, sier han.

Han sier de har gjennomført ekstra avhør på noen, nettopp for å sjekke ut ryktene. Han sier at de gjør dette like mye for å sannsynliggjøre uskyld, som skyld.

– Hvis det går masse rykter, er jo det forferdelig å ha hengende over seg.