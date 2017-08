Torsdag kveld la Frivilligsentralen i Midtre Gauldal ut melding på sin Facebook-side, om at innsamlingen avsluttes.

- Rørende

Det har kommet inn enormt mye: Klær, leker, møbler, gardiner, kjøkkenutstyr. Alt det man trenger for å starte opp i et nytt hus. Slik de som ble rammet av brannen nå gjør. Torsdag kveld flyttet de siste inn i sine nye hus eller leiligheter, og de klarer nå å fylle rommene med det de trenger etter at folk har vist en enorm giverglede og innsats etter brannen.

– Det er helt fenomenalt. Vi er veldig glad og takknemlig, det er virkelig rørende, sier Kjersti Skjevdal i Frivilligsentralen.

Det kan godt hende at det trengs enda mer i tiden framover, men først må de brannrammede få bo seg inn litt og se om det er noe de mangler. Skjevdal forteller at det står flere ting som kan leveres på liste, dersom behovet dukker opp. '

Direkte behov

– Vi ser for oss det blir slik innsamlingen vil gå videre, at vi ringer de vi vet har det vi eventuelt trenger. Eller at vi spør om spesielle ting på Facebook, sier hun.

Det har de også gjort denne uka, de har spurt etter spesielle ting som støvsugere, dyner, madrasser og kjøkkenutstyr. For å nevne noe. Responsen har vært umiddelbar på sidene.

Skjevdal forteller om et enormt engasjement siden brannen lørdag ettermiddag.

– Jeg var også med lørdag ettermiddag og kveld, og så hvor mye folk hjalp til.

De har også sett hvordan bekjentskaper har etablert seg med dette.

– Vi tror at folk kanskje kommer til å ta kontakt med de berørte også framover, på mer privat basis. Det er knyttet kontakt og nye vennskap, tror jeg faktisk.