To jagerfly kom med kraftige drønn

To jagerfly passerte nedre deler av Gauldalen i 9.30-tida torsdag. En mann på Kvål anslo høyden til cirka 150 meter. Han reagerte sterkt på den høge lyden da flyene kom, og spør seg sjøl om hva som er tillatt.

– Dette var til å skremme folk. Jeg tenker særlig på unger og andre som lett reagerer på slike lyder. Hunder og andre dyr blir også skremt av slike høge lyder. Jeg forstår ikke at det er lov, sier mannen, som ønsker å være anonym. Han bor 100 meter over havet, og opplyser at flyene ikke gikk veldig mye høgere enn der han bor.

– Jeg fikk dotter i ørene, og mener Forsvaret bør ta mer hensyn, hvis det i det hele tatt er lov, sier mannen.

– Ingen regelbrudd

En pressetalsmann i Forsvaret som Trønderbladet har vært i kontakt med forklarer at det er liberale regler for lavtflyging, og at det i dette tilfellet ikke var snakk om brudd på lover og regler.

– Lavtflyginga er loggført, og det var to jagerfly fra Ørlandet som var på trening mot øvingsområder i innlandet av Norge, forklarer pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Han har ingen opplysninger om flyenes høgde over Kvål, men sier at jagerfly kan gå under 500 fot utenfor byer og tettbygde strøk. Dette tilsvarer rundt 170 meter. Og de kan fly helt ned i 200 fot, hvis det anses som nødvendig. Dette er under 70 meter. Lavtflyginga torsdag skjedde over skogområdene mot Vassfjellet.

Ber om forståelse

– Hvilken forståelse har Forsvaret for at lavtflyging kan medføre ubehag for folk?

– Vi ønsker ikke å være til sjenanse, men ber samtidig om forståelse for behovet for trening og lavtflyging. Vi unngår så langt vi kan å utsette de samme områdene for gjentatt belastning, sier Stordal.

– Dere har ingen krav om varsling ved lavtflyging?

– Vi varsler fra når det blir stort trøkk over lengre tid, for eksempel i tilknytning til større øvelser, opplyser Stordal.

Gir nødvendig trening

Han forklarer behovet for lavtflyging med trening for pilotene, som skal kunne skjule seg i terrenget uten å bli oppdaget av fiendtlige radarer i en krisesituasjon.

Tidligere var det bestemte områder og korridorer i Norge som var avsatt til lavtflyginger. Reglene er endret, slik at det nå er tillatt over alt, bortsett fra spesielle restriksjonsområder. Dette kan være av naturvernhensyn eller i forhold til vilt og husdyr, for eksempel pelsdyrfarmer.