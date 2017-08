Klart for «Bilpanorama 2017»

Lørdag og søndag er det duket for «Bilpanorama 2017», og som for to år siden er det Byåsen videregående skole som er arenaen.

Trondheims første

I alt blir det bortimot 80 biler å se, de aller fleste innendørs, men busser og lastebiler må stå ute. Dessuten har noen moped- og motorsykkeleiere meldt sin ankomst, forteller Per Aage Estenstad, en av tre primus motorer for utstillingen.

Den eldste bilen på utstillinga blir klubbens egen Wartburg fra 1903, som til vanlig står på Sverresborg folkemuseum. Den var Trondheims første privatbil.

I 1919 ble Wartburgen solgt til Lars Monsen Liaklev i Børsa, og registrert på U-23, og i 1944 kjøpte svigersønnen Jørgen Juul bilen for 200 kroner. Etter et opphold i Oslo kom den tilbake til Trondheim i 1997, og da hadde prisen steget til 220.000 kroner.

Etter en omfattende restaurering ledet av Trygve Krogsæther, er den nå et interessant skue for enhver som er interessert i bil eller historie, eller begge deler.

Kongens første bil

I tillegg kommer kongens første bil til Bilpanorama 2017. Den fikk daværende kronprins Harald til sin 18-årsdag den 21. februar i 1955.

Ellers har arrangøren lagt vekt på at mer alminnelige biler skal være godt representert på utstillinga. Å se fars eller bestefars «glis», som for eksempel en Volkswagen boble, Ford Anglia, Citroën 2CV, DKW Junior eller Saab 96, vil nok framkalle mange vemodsfylte blikk.

Fra Melhus kommune er det så langt klart at Jarle Kolstad fra Søberg kommer med sin 1961 Renault Dauphine og en Morris Oxford fra 1967, Per Olav Faaren på Lete stiller med en sjelden 1931 Packard, Kjell B. Grytdal fra Ler kommer med en Pontiac fra 1933 og en 1973 Saab Sonett, og Asbjørn Sundet fra Hovin mønstrer ikke mindre enn tre doninger – en 1956 Cadillac med tilhørende campingvogn, og en 1966 Pontiac Starchief.

Disse bilene blir neste dobbelt så lange som Frode Andersens VW-boble, som etter å ha fått skåret bort en seterad, bare er på ca. tre meter og har fått kallenavnet Shorty. Den kommer også til utstillinga.

Faglig påfyll

I en av verkstedhallene på skolen blir det en egen restaureringsavdeling med fem biler. Her vil publikum under hele arrangementet få se hvordan fagfolk jobber for at gamle doninger, som de fleste av oss ville anse for å være vrak, kan «stå opp igjen» i sin fordums prakt – i mange tilfeller etter flere tusen arbeidstimer.

I en forelesningssal blir det lørdag foredrag ved Ivar Stav om utviklinga av veger og biltrafikk i Trondheim. Søndag tar Arne Asphjell for seg et meget aktuelt emne, nemlig elbilen. Her får vi nok høre litt om både gammel og ny teknologi på dette området.

Og for riktig å følge opp veteranstilen, blir det mulig å sitte på med gammelbuss fra St. Olavsgata i Trondheim sentrum til utstillingslokalene. Men Trøndelag Veteranvognklubb disponerer også godt med parkeringsplasser i nærområdet rundt Byåsen videregående skole.