Forholder seg til reglene som blir satt

Forrige uke uttalte Ivan Jensen seg om forurensinga Gaula som gjør laksefiske i hans del av elva dårligere. Han uttalte skuffelse over at renseanlegget på Hovin nå har flyttet et rør lenger ut i elva.

God innenfor regler og krav

Virksomhetsleder for teknisk drift i Melhus kommune, Jakob Storrø sier at renseanlegget er godt innenfor de regler og krav satt av myndighetene både for utslipp og for hyppighet av prøvetaking.

–Vi som drifter dette prøver så godt vi kan å følge boka. I tillegg har vi konstant overvåkning, noe som gjør at vi vil få beskjed om det når grensa for hva som er lovlig, forteller han.

–Vi kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å forholde oss til de kravene vi får, om så og så mye utslipp, og så og så ofte prøvetaking, legger han til.

Vil ikke motargumentere

Videre legger Storrø vekt på den store vannføringa i Gaula. Han sier det har vært stor vannføring i elva i år, og at dette også er en medvirkende årsak til at forurensinga har blitt større. Han understreker også at eier Ivan Jensen, har sin oppfattelse av situasjonen, og at dette ikke er noe han kan legge seg borti.

–Grunneieren har selvfølgelig sin oppfattelse av saken, og den må han få lov til å ha. Jeg kan heller ikke motargumentere mot hans oppfattelse, men kan understreke at vi gjør alt vi kan for å holde oss innen reglementet både for utslipp og prøvetaking, sier han.

Planer om utbedring

Han understreker videre at planene for å utbedre renseanlegg både på Hovin og Lundamo er oppe i lyset.

–Vi har planer om å utbedre anlegget på Hovin og på Lundamo. På Ler og Kvål er dette arbeidet allerede i gang, så får man se når det kommer i gang på de to andre stedene også, fortsetter han.

– Planen var egentlig å ta dette i samsvar med utbygging av nye E6, men vi satte dette i gang tidligere på grunn av tiden det tar før E6 nå kommer i gang. Vi har ikke tid til å vente på det, understreker han.