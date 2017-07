- Vi var der på under ti minutter

Han er fagleder i Gauldal brann og redning. Trønderbladet treffer ham utenfor rådhuset på Støren rundt klokka 11 mandag. Han forteller at de mandag morgen har avsluttet aksjonen på branntomta. De er også ferdige med etterslukkingen.

- I forhold til brann, anser vi det som trygt, sier Krognes.

Fort overtent

Han anslår at det tok i underkant av ti minutter fra alarmen gikk, til den første brannbilen var på stedet. Så gikk det ett til to minutter før de fikk koblet på vannet, og så startet slukkingen. De hadde to biler på stedet; tankbilen og brannbilen. I tillegg kom det biler og mannskap fra Soknedal, Lundamo og Melhus, samt høyderedskap fra Trondheim.

Men det ble tidlig klart at brannvesenet først og fremst måtte konsentrere seg om å sikre bygningene rundt.

- Det gikk fort til det ble overtenning, sier Krognes.

Hell i uhellet

Brannen startet i den gule bygningen, mens den røde boligen ved siden av tok fyr etter noen minutter, fra den intense varmen fra nabobygningen. Det samme skjedde med bilene som er helt utbrente. Varmen fra brannen gjorde at de tok fyr.

Krognes er tydelig på at i uhellet, spilte tidspunktet og vindretningen på lag.

- Jeg tenker det ville vært usikkert i forhold til menneskene i bygningene, hadde brannen skjedd på natta.

Roser brannvesenet

Ordfører Sivert Moen er enig med Krognes i at de var heldige med at brannen skjedde på dagtid.

- Jeg tror det kunne gått mye verre på natta, sier Moen.

Han sier de har fått seg en oppvekker på dette med brann i tettbebygde strøk.

Moen roser brannvesenet.

- Jeg ser ikke at dette med responstid kan være et tema. Vaktordningen her er sånn, at det ikke er folk på jobb hele døgnet. De var her innen de minuttene de har på seg.

Moen forteller at de på rådhuset fikk stengt av vannet i andre deler av Støren, slik at brannvesenet hele tiden hadde nok vann til å slukke.