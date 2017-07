Krisestaben i kommunen har bestemt at de foreløpig skjermer de brannrammede, både i forhold til hvor de bor og fra media.

- Vi har vurdert at vi bør vente med å gå ut med informasjon, og vi velger å skjerme dem fra media, sier rådmann Knut Dukane.

Leter etter boliger

Alle som bodde i boligene ble flyttet til midlertidige boliger lørdag kveld. Jobben nå består av å finne et mer permanent botilbud til de som har mistet hjemmene sine.

Mandag hadde krisestaben møte, for å stake ut veien videre. Det som nå skjer, er at NAV vil ta kontakt med alle familiene og de som bor der, for å finne ut hva behovet er. Parallelt med dette utreder kommunens Eiendom- og kommunalteknikk (EKT) de kommunale eiendommene de allerede har. De ser også på det private markedet, for å se om det kan finnes noen løsninger der.

- Vi har noen tomme leiligheter litt ute i kommunen, men vi mener at disse skal bo på Støren, sier Dukane.

Han anslår at mer permanente boløsninger vil komme på plass i løpet av uka, men kan ikke love dette.

Han forteller videre at NAV også har kontakt med det psykososiale teamet i kommunen, slik at de som har behov for å snakke om det som har skjedd, får det.

Frivilligsentralen var også på møtet mandag. Jobben deres vil bli å koordinere et knutepunkt hvor folk kan levere inn klær, leker, redskaper, mat og alt mulig de ønsker å gi til de som har mistet alt de eide. I helga måtte kommunen til slutt stoppe inntaket av gaver fra folk som ønsket å gi. Rådmann Dukane skryter av giverviljen og hjelpsomheten hos folk.

Kommenterer ikke rykter

En jobb som vil ta lengre tid, er å bestemme hva kommunen skal gjøre med branntomta.

Dukane sier at de overlater det til politiet å etterforske brannen, og finne brannårsaken .

- Vi er kjent med at det går noen rykter. Men vi kommenterer ikke det. Det får bli politiets oppgave.

Kommunen har nå satt opp sperringer ved branntomta.