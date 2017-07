Etterforskningen er i gang

Lørdag ble to rekkehus og flere biler på Støren totalskadd. Politiet har all grunn til å tro at brannen startet innendørs, og mandag begynte både den krimtekniske og den taktiske etterforskningen.

Rådmann i Midtre Gauldal, Knut Dukane, forteller til Trønderbladet at de er klare over at det går flere rykter angående brannårsaken. Han ønsket ikke å kommentere dette, og overlater det til politiet.

To rekkehus totalskadd på Støren Totalt 16 personer ble evakuert ut av bygningene da to rekkehus sto i brann lørdag ettermiddag.

- Kommer til å ta tid

Finn Skårsmoen er fungerende lensmann i Midtre Gauldal, og han syns det er alt for tidlig å skulle begynne å snakke om brannårsaken.

- Krimteknikerne kom nettopp til Støren, så de må få tid til å finne ut av hva som har skjedd. Vi har også iverksatt taktisk etterforskning, som blant annet består av vitneavhør. Angående disse ryktene, der kommer vi til å holde oss svært passive. Vi kan ikke forholde oss til rykter, og kommer til å la krimteknikerne gjøre jobben sin, forteller lensmannen til Trønderbladet.