- Vi ble nødt til å si stopp

Totalt 16 personer ble evakuert ut av bygningene da to rekkehus sto i brann lørdag ettermiddag. Rundt 20-30 naboer ble også evakuert, mye grunnet den enorme mengden røyk som lå i luften.

Dette førte til at Støren kommunes kriseberedskap ble iverksatt, noe som blant annet betyr at det skal opprettes mottakssenter.

Brannen startet innendørs De tekniske undersøkelsene av branntomta på Støren er enda ikke påbegynt, men politiet har all grunn til å tro at brannen startet innendørs.

Var på hytta

Toril Grøtte jobber til vanlig i rådmannens stab, men har også ansvaret for å opprette og lede mottakssenter under krisesituasjoner.

- Jeg var på hytta ute i Soknedal da jeg fikk beskjeden, og jeg måtte bare legge alt fra meg og hive meg i bilen, forteller hun.

Rolig og god stemning

Det ble etablert to mottakssenter, ett for de direkte berørte på helsesenteret, og ett for de evakuerte naboene på kulturhuset. De berørte ble tatt hånd om av helsepersonell som forsørget seg om at alle hadde det bare både fysisk og mentalt.

- Folk var jo i sjokk, de hadde jo nettopp mistet alt de eide. Likevel syns jeg det var en rolig og god stemning, sier Grøtte.

- Folk bryr seg om hverandre

Lokalsamfunnet viste virkelig sin styrke etter den voldsomme brannen. Hele lørdag kveld strømmet det inn med både klær, mat og utstyr til de som var berørt av flammene. Til slutt ble Grøtte nødt til å si stopp.

- Det kom så utrolig mange med ting de ville gi bort, det var blant annet en gutt som kom med en haug av lørdagsgodt som han ville dele med barna som ble berørt. Det vil være behov for mer hjelp etter hvert, men først blir vi nødt til å opprette et system for å kunne ta imot alt det som kommer inn, innrømmer hun.

Flere barnefamilier berørt

De berørte består av både norske og utenlandske mennesker, og det er flere barnefamilier som nå står uten et sted å bo. I løpet av kvelden fikk kommunen heldigvis skaffet midlertidig husvær til alle 16.

–Flere har åpnet husene sine og andre skal bo hos venner eller familie. Midtre Gauldal EKT begynner med å finne permanente løsninger i løpet av neste uke, og vi vet allerede nå at vi har fire tilgjengelige kommunale boliger, forteller leder for mottakssenteret, Toril Grøtte, til Trønderbladet.