Lag desserten på olsokbålet

Du kan velge selv hvor jålete du vil være under presentasjonen: Fransk clafoutis eller norsk dessertpannekake. Navnet er uansett ikke så viktig som den gode smaken og den enkle fremgangsmåten: En ganske tynn, søt pannekakerøre med mye egg i helles i en form eller stekepanne, overdrysses med frukt, bær, sjokolade eller nøtter og stekes en halvtimes tid.

Når røren møter varmen fra ovnen eller bålet, sørger egget for at den puffer seg opp og blir til en svulmende kake som omfavner fyllet. Siden det ikke er noe hevemiddel i kaken, klapper den selvfølgelig sammen så fort den kommer ut av varmen, men smaken består.

Burgermesteren er ... Visste du at det er over 20 steder i Melhus og Midtre Gauldal som serverer hamburger? Her får du vite hvor du finner den beste.

Pannekaken bør spises så varm som mulig, enten med en stor skje is til eller overhelt med vaniljesaus.

Mulighetene for å variere en clafoutis er uendelige. Du kan bevare selve pannekakeoppskriften som den er, eller tilsette kakao, nøtter eller sjokoladebiter for å få en annen smak.

Det står en liten strid mellom de tradisjonelle og de alternative når det gjelder smør i røren. Med smør får du mye mer kakekonsistens, men hele pannekaken blir også løsere og får mindre fin overflate. Uten smør får du en pent hevet kake som kan settes på bordet med stolthet.

Likevel foregår fleste variasjonene med fyllet. Det finnes nesten ingen grenser. Så lenge et bær eller en frukt rekker å bli gjennomvarm og mør på den halvtimen pannekaken trenger i ovnen, så kan det brukes.

Det betyr at alle bær bare kan helles over røren, mens litt større frukter, som epler, pærer, plommer og fersken, bør skjæres i mindre biter først. De skal tross alt også passe på en dessertskje når det hele er ferdig, så for store biter blir et problem. Et dryss med kanel eller kardemomme gjør underverker, og skal du virkelig imponere kan du drysse litt hjemmelaget vaniljesukker (frøene fra en fet vaniljestang most ut i 100 g sukker) over kaken rett før servering.

Pannekaker til pinse Duften av nystekte frokostpannekaker kan lokke selv den mest innbitte syvsoveren ut av dyna.

Siden det er så lite mel i forhold til egg, er dette for øvrig en oppskrift som fint kan gjøres glutenfri ved behov. Bare bytt ut melet med samme mengde glutenfritt alternativ. Noe av melet kan også byttes ut med kakaopulver for en sjokoladeclafoutis.

CLAFOUTIS

(4-6 porsjoner)

2 ½ dl helmelk

3 egg

1 ¼ dl sukker

1 ts vaniljesukker

2 ss smeltet smør (valgfritt)

1 ¼ dl hvetemel

FYLL

(velg mellom:)

Kirsebær: 5 dl utsteinede kirsebær.

Druer: 5 dl druer.

Pære/eple: 1 pære/eple, skrelt og skåret i små biter. En håndfull rosiner i tillegg gir god smak.

Fersken: 3-4 utsteinede fersken i mindre biter.

Plommer: 4-5 utsteinede plommer i mindre biter.

Jordbær/bringebær/blåbær: 5 dl av ønsket bærsort.

Sjokolade og nøtter: 100 g grovhakket melkesjokolade og 50 g hasselnøtter.

Visp sammen alle ingrediensene til en jevn røre. Hell røren i en stekepanne med slippbelegg eller en smurt paiform. Dryss over frukt, bær eller ønsket smakstilsetning.

Sett i stekeovn, forvarmet til 170 grader, og stek til alt er gjennomstekt, gyllent og pent hevet, ca. en drøy halvtime. På grill eller over bål må du passe på at den ikke blir brent under mens den fortsatt er rå oppå.

Hvis bålet/grillen er veldig varm kan det lønne seg å holde stekepannen litt i utkanten av de varmeste glørne for å få mer indirekte varme som ikke brenner kaken.

Serveres varm med is eller vaniljesaus.